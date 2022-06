Kreisläufer wechsel dich: Justin Kurch kommt nun doch nicht zum DRHV - Ersatz ist schon gefunden

Mitte Februar hatte Coburgs Kreisläufer Justin Kurch einen ab 1. Juli 2022 gültigen Zweijahresvertrag in der Bauhausstadt unterschrieben. Am Mittwochvormittag hat der DRHV aber bekannt gegeben, dass der 23-Jährige diesen nicht antreten wird.

Justin Kurch als Zuschauer in der Anhalt-Arena.

Dessau/MZ - Als die Handballer des DRHV am 1. Mai gegen den TV Hüttenberg gespielt haben, befand sich in der Anhalt-Arena im Publikum auch eine kleine Delegation vom Zweitligarivalen HSC Coburg. Die Spieler des ehemaligen Bundesligisten waren jedoch nicht nur da, ob Dessau-Roßlau zu beobachten, gegen dass es drei Wochen später noch gehen sollte, denn für einen war es auch ein Blick in die eigene Zukunft.