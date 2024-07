Nicht nur Ministerin Lydia Hüskens (FDP) hatte den Weg zum Handwerkerfrühstück von Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau und Handwerkskammer in der Niederlassung der Dachdecker Einkauf Ost eG in Dessau gefunden, auch die Dessau-Roßlauer Rathausspitze. Welche Probleme dargelegt wurden und welche Unterstützung die Handwerker fordern.

Dessau/MZ. - Wenn Handwerker zum Frühstück einladen, wird Tacheles geredet. So am Donnerstag in der Niederlassung der Dachdecker Einkauf Ost eG in der Kochstedter Kreisstraße. Gesprächsthema Nummer 1 des Treffens: Es fehlt an (Fach)Personal und an jungen Menschen, die einen Handwerksberuf erlernen möchten. Handwerk ohne Menschen, wie soll das gehen?