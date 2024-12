„Krähenfüße“ in Dessau vor Autoreifen abgelegt - Polizei warnt vor gefährlichen Situationen

Dessau/MZ. - Am Sonnabend, 28. Dezember, ist eine 45-Jährige auf dem Polizeirevier Dessau-Roßlau erschienen und hat die versuchte Sachbeschädigung an ihrem Auto angezeigt. In der Zeit vom Donnerstag bis Freitag platzierten unbekannte Täter sogenannte „Krähenfüße“, spitze und stachelartige Teile aus Metall, vor dem linken Vorder- sowie Hinterrad des Volkswagen.

Die Polizei mahnt, dass es neben der Beschädigung am Reifen, auch zu dementsprechend gefährlichen Situationen während der Fahrt kommen kann. Aus diesem Grund sensibilisieret die Polizei, Fahrzeuge vor Fahrtantritt zu überprüfen und darauf zu achten, dass keine Manipulationen vorgenommen wurden. Bei verdächtigen Entdeckungen am Auto soll umgehend die Polizei gerufen werden.