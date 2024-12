Quartier ist bezogen Kragenbären im Tierpark Dessau beginnen ihre Winterruhe: Webcam erlaubt Blicke ins „Schlafzimmer“

Im Tierpark in der Querallee geht es ruhiger zu in der kalten Jahreszeit. Viele Tiere bleiben in den warmen Ställen. Auch die Ussurischen Kragenbären. Gibt es bald wieder Nachwuchs?