Alexander Lysjakow ist seit vielen Jahren Musikproduzent für die Deutschrock-Band Frei.Wild aus Südtirol. Jetzt steht der frühere Bassist von Down Below mit Philipp Burger auf der Bühne, ist Teil seiner Band. Eine Station ist Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Mit Down Below, einst Sachsen-Anhalts vielversprechendster Rockband, hat Alex Lysjakow die Bühnen gerockt. Bei „Rock am Ring“ oder bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest stand der Bassist mit seinen Bandkollegen auf der Bühne. Das ist ein paar Jahre her. Doch nun begleitet er Philipp Burger, Gründer und Sänger von Frei.Wild, auf dessen Solotour „Good Bad Girls + Good Bad Boys“.