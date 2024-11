Dessau/MZ. - Die aktuell drei Mitglieder des Ortschaftsrats Mosigkau Andreas Mrosek (AfD), Karin Dammann (ehemals FDP) und Jakob Uwe Weber (parteilos) haben sich in der Oktober-Sitzung des Rates nach langen Verhandlungen auf eine gemeinsame Strategie zur Bekämpfung der Blaualgen im Naturbad Mosigkau geeinigt. Durch mangelnde Absprachen untereinander waren von Mrosek und Dammann sowie von Weber zwei unterschiedliche Konzepte in die Diskussion zur Blaualgenbekämpfung in die politischen Gremien eingebracht worden.

