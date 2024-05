Die ersten Maitage verbrachten 38 Dessau-Roßlauer im Rahmen der diesjährigen offiziellen Bürgerreise der Stadt und des Reisebüros Anhalt in der Partnerstadt Ludwigshafen.

Die Eindrücke der Reise waren vielfältig, von Innenstadtrundgang bis Sightseeingtour durch das von Weinanbau geprägte Umland war alles dabei. Highlights stellten ohne Zweifel der Abstecher nach Worms mit Führung des Ludwigshafener Stadtarchivars und die Besichtigung oder eher Genussrundgang durch den Luisenpark in Mannheim dar. Da konnte die Reisegruppe schon mal einen Vorgeschmack bekommen, was so alles im Zuge einer Bundesgartenschau möglich ist. Mannheim war im letzten Jahr Austragungsort.

Ein gelungener Abschluss war die Führung durch die Ludwigshafener Stadtbibliothek, die erst kürzlich umgestaltet und modernisiert worden ist. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ließ es sich nicht nehmen, die Gäste aus der Partnerstadt persönlich zu begrüßen. Gemeinsam mit der Bibliotheksleiterin Tanja Weißmann nahm sie das bibliophile Gastgeschenk aus Dessau-Roßlau in Empfang. In einem robusten Reisekoffer hatten die Dessauer 36 Bücher unterschiedlichster Größen, Gewichte und Inhalte für 36 Jahre Städtepartnerschaft verpackt.

Für die Ludwigshafener Stadtbibliothek sind die Gaben der Anhaltischen Gemäldegalerie, der Museen für Stadtgeschichte, für Naturkunde und Vorgeschichte, des Stadtarchivs, des Fördervereins der Dessau-Roßlauer Stadtbibliothek, des Tierparks und von Oberbürgermeister Robert Reck eine sehr willkommene Bereicherung für ihren Bücherbestand.