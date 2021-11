Klinikum in Dessau führt Testpflicht für externe Dienstleister ein

Dessau/MZ - Das Städtische Klinikum hat seine Corona-Regeln weiter verschärft: Zum generellen Besuchsverbot für Patienten kommt jetzt noch eine Testpflicht für Personen hinzu, die das Klinikum etwa aus beruflichen Gründen betreten wollen oder müssen. Darunter fallen laut aktueller Pressemitteilung des Klinikums zum Beispiel Begleitpersonen, Handwerker, Servicetechniker, Pharmareferenten, gerichtliche Betreuer, externe Seelsorger oder Dolmetscher.

Diese Personen dürfen die Einrichtung fortan nur noch mit einem aktuellen negativen Corona-Test, der nicht länger als 24 Stunden zurück liegt, betreten, selbst wenn sie geimpft oder genesen sind. Besucher, die im Klinikum zu tun haben, müssen zusätzlich symptomfrei sein, dürfen also nicht unter Atemnot, Husten, Fieber sowie Geruchs- oder Geschmacksverlust leiden. Diese Regelverschärfung hat das Klinikum am Freitag bekannt gegeben.

Klinikum in Dessa führt Testpflicht für externe Dienstleister ein

Hintergrund ist laut Sprecher Thomas Neubert die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, durch welche umfangreiche Testpflichten für Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher von Krankenhäusern und Arztpraxen eingeführt wurden. Wie Neubert noch einmal betonte, habe die Regelverschärfung keine aufhebende Wirkung auf das bestehende Patientenbesuchsverbot.

Wer ins Klinikum will, muss sich ab kommenden Montag noch auf eine weitere Einschränkung baulicher Natur einstellen. Wie Neubert informierte, wird am Besucherparkplatz des Krankenhauses ein neuer Fahrstuhl eingebaut. Diese Arbeiten würden bis Mitte Dezember dauern. „Während dieser Zeit werden Patienten und Besucher gebeten, die Treppe oder den Fußweg der Liegendauffahrt zu nutzen“, erklärte der Sprecher. Bis der neue Fahrstuhl in Betrieb ist, können Gehbehinderte und „hinfällige“ Patienten den Kurzzeitparkplatz vor dem Haupteingang des Klinikums nutzen.