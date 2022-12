Kleiner Beißer mit Broiler geködert

Dessau/MZ - Das war am Dienstag ein ganz spannender, aufregender Tag: Für die Mitarbeiter und vierbeinigen Bewohner im Tierheim Dessau. Für die Besucher aus dem niedersächsischen Bispingen, für Drehteam und Kameramann von VOX aus der RTL-Fernsehgruppe. Und natürlich ganz besonders aufregend für Oskar.

Der kleine Rüde als Mix von Dackel und Jack-Russell-Terrier verlässt nach anderthalb Jahren das Dessauer Tierheim. Es wird abgeholt von Vanessa Bokr von der Auffangstation „Hellhound Foundation“. Diese gemeinnützige Unternehmer Gesellschaft (gUG) berät und unterstützt Menschen im Umgang mit verhaltensauffälligen und problematischen Hunden, die oft als „Höllenhunde“ verrufen sind und um die sich niemand mehr kümmert. Die meisten auffälligen Vierbeiner sind durch schlechtes Benehmen, Beißvorfälle oder Stubenunreinheit in Ungnade gefallen.

Oskar hat Vertrauen zu Menschen total verloren

Auch der Lebenslauf von Oskar war dramatisch. Er hatte seine Besitzerin und Halterin mehrfach gebissen und legte Menschen und Artgenossen gleichermaßen gegenüber deutliche Aggressionen an den Tag. Im Mai 2021 ist Oskar per „Sicherstellung“ ins Tierheim gebracht worden. Hier fristete das angestammte Rudeltier als Einzelgänger ein trauriges Dasein. „Er lebte in seinem Zwinger, machte täglich seinen Auslauf und verkroch sich wieder. Wir haben es alle versucht, aber wir sind nicht mehr an den Hund rangekommen. Er hat überhaupt kein Vertrauen mehr zu Menschen“, schüttelt Doreen Kohl traurig den Kopf.

Die stellvertretende Tierheimleiterin sowie ihre angestellten und ehrenamtlichen Mitstreiter also haben sich umgehört. Angela Schlue schließlich hatte bereits von der Resozialisierung der „Höllenhunde“ gehört. Vanessa Bokr hat die Auffangstation 2015 gegründet. Finanziert wird die Einrichtung, die auffällige Beißer vor dem „Einschläfern“ bewahrt, hauptsächlich durch Spenden oder von Bokr angebotene Seminare und Schulungen für Hundehalter.

Nun war am Vortag in Bispingen gerade ein Platz in der Station freigeworden und Vanessa Bokr kam, um Oskar zu holen. „Sie hat ihn mit frischen Brathähnchen geködert“, sagte Doreen Kohl lachend, als sie sah, wie sicher, angstfrei und robust Bokr das Problemkind Oskar mit Broiler fütterte, ansprach und behandelte. „Sie weiß eben, wie solche Hunde ticken und kann mit ihnen umgehen. Jetzt hat unser Oskar wieder eine Chance. Ich glaube, spätestens im neuen Jahr krabbelt er zu Vanessa ins Bett.“

Glück zur rechten Zeit und eine zweite Chance

Etwa 40 verhaltensauffällige Hunde haben derzeit in Bispingen in der Lüneburger Heide ihr Asyl gefunden. Beinahe täglich rufen überforderte Halter oder Tierheime an und fragen nach einem Platz im Haus für „Höllenhunde“, wie Hundetrainerin Bokr die vierbeinigen Bewohner ihrer Auffangstation selbst nennt. Doch die Kapazitäten sind ausgeschöpft. Glück für Oskar und Auftakt für eine schöne Weihnachtsgeschichte.

Der Film über Oskar und „Hellhound Foundation“ soll im Frühjahr 2023 bei VOX laufen.