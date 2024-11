Seit mehreren Monaten können Touristen in Dessau Reisearragements kaufen. Die Pakate behinhalten die Unterkunft und Freizeitangebote sowie Verpflegung. Nebenbei tun sie auch der Natur etwas Gutes.

Die Baumpflanzaktion fand in Aken statt.

Dessau/Aken/MZ. - Touristen haben in den vergangenen anderthalb Jahren mit der Buchung von Pauschalreisen in Dessau-Roßlau nicht nur eine Auszeit in der Bauhausstadt genossen, sondern auch der Natur geholfen. Wie das Stadtmarketing mitteilt, wurde seit Mai 2023 pro verkauftem „Reisearrangement“ Geld für die Pflanzung eines Baums generiert.