Dino Höll, Jacqueline Lohde, Steffen Eichner, Robert Reck und Matthias Basener (v.l.) bei Übergabe des Fördermittelbescheids an die Deswa im Klärwerk am Kornhaus.

Dessau-Roßlau/MZ. - Mit den Worten „Kläranlagen sind große Energieverbraucher in den Städten und Gemeinden unseres Landes“, eröffnete Staatssekretär Steffen Eichner vom Umweltministerium Sachsen-Anhalt am Donnerstagmorgen seine Ansprache im Klärwerk am Kornhaus. Seine Anwesenheit verheißt Gutes für die Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (Deswa). Denn für die geplante Modernisierung hat er einen Förderbescheid im Gepäck. Rund 2,72 Millionen Euro sollen für diverse Neuerungen rund um die Abwasserentsorgung ausgegeben werden. Ein Teil davon, 1,09 Millionen kommt aus dem Fördertopf. Eine Investition in die Zukunft, von der „auch die Menschen vor Ort profitieren“, verspricht Eichner. Doch wie? Und was ist geplant?