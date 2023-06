Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Tom Fischer kann sich noch genau erinnern, wie er damals mit neun Jahren voller kindlichem Stolz am 31. August 1981 das erste Mal das Jakobus-Gemeindehaus in der Turmstraße/Ecke Stenesche Straße betrat. Just an diesem Tag wurde der Neubau offiziell in Betrieb genommen. „Wir waren froh über die Möglichkeiten, die wir durch das Gebäude hatten“, erzählt Fischer. Ein Gemeindesaal und mehrere Gemeinderäume boten viel Platz für verschiedene Aktivitäten der Gemeinde, die zuvor in einer Kuppelhalle des Leopolddankstiftes jahrelang in einem Provisorium zubringen mussten.