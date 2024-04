Kinderschutzbund Kinderschutz braucht Unterstützung - Daniel Kemp plant erste Gala für diesen Zweck

Daniel Kemp gehört seit Anfang des Jahres zur Doppelspitze des Kinderschutzbundes in Sachsen-Anhalt. Was der Geschäftsführer, der in Dessau-Roßlau auch bestens bekannt ist durch seine Firma und das Engagement für den Mukoviszidose Selbsthilfeverein, vor hat und warum ihn weiße Flecken in Dessau-Roßlau, Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld ärgern.