Kinder erobern den neuen Spielplatz in Dessau - Garten als besondere Zugabe

In der Dessauer Rathenaustraße wurde in dieser Woche ein neuer Spielplatz eröffnet. Die Kinder waren nach dem ersten Klettern begeistert. Warum der Spielplatz auch ein Garten ist und durchaus etwas Besonderes.

Blick auf den neuen Spielplatz in der Rathenaustraße in Dessau.

Dessau/MZ - „Endlich können wir spielen gehen“, flachste Michael Bauer am Donnerstagnachmittag, als er sich mit Frau und Enkelkindern auf den Weg zum neuen Spielplatz machte. Auf einem unbebauten verwilderten Grundstück in der Rathenaustraße war der in den vergangenen Monaten gebaut worden - und wurde am Donnerstag feierlich übergeben.