Kiez-Kino in Dessau gewinnt 10.000 Euro - Jury lobt Durchhaltevermögen in der Pandemie

Der Saal des Kiez-Kinos in der Bertolt-Brecht-Straße

Dessau/MZ/OML - Das Dessauer Kiez-Kino ist von der Mitteldeutschen Medienförderung als bestes alternatives und nicht-kommerzielles Kino in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ausgezeichnet worden. Es erhielt am Dienstag den Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm 2021 und ein damit verbundenes Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.