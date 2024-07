Der alte ist auch der neue Ortsbürgermeister in Meinsdorf: Hans-Peter Dreibrodt. Was sich der Ortschaftsrat vornimmt.

Keine Überraschungen in Meinsdorf: Hans-Peter Dreibrodt weiter an der Spitze des Ortschaftsrates

Meinsdorf/MZ. - Überraschungen wie in vielen anderen Ortschaftsräten gab es in Meinsdorf bei der Konstituierung im Roßlauer Rathaus nicht. Der alte ist auch der neue Ortsbürgermeister: Hans-Peter Dreibrodt. Er stellte sich als einziger Kandidat zur Wahl. Alle Stimmen fielen in offener Wahl auf ihn.