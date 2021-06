Kein neuer Fall am Donnerstag - Fällt Testpflicht in Gaststätten am 28. Juni?

In Dessau-Roßlau ist auch am Donnerstag kein neuer Corona-Fall dazu gekommen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Gesamtzahl verharrt demnach bei 3.297 Fällen seit Pandemiebeginn. Der Inzidenzwert liegt bei 1,2.

Auch im Städtischen Klinikum ist die Lage unverändert. Es befindet sich noch ein Corona-Patient in Behandlung, niemand jedoch mehr auf Intensivstation.

In den beiden Testzentren in Dessau und Roßlau wurden am Mittwoch 83 Abstriche gemacht, die allesamt negativ waren.

Die sich entspannende Lage nimmt die Stadt zum Anlass, am Wochenende keine eigene Corona-Meldung mehr herauszugeben. Aktuelle Zahlen gibt es dann wieder am Montag. Sollte es die Lage wieder erforderlich machen, werde zur bisherigen Praxis zurückgekehrt.

Zugleich verweist die Stadt darauf, dass ab sofort die 14. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt gilt. Damit fällt die Kontaktbeschränkung auf Treffen mit maximal zehn Personen, es sind im ÖPNV keine FFP2-Masken mehr Pflicht.

Bald könnte zudem eine letzte größere Einschränkung fallen: Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 35 an zehn aufeinander folgenden Tagen nach Inkrafttreten der 14. Eindämmungsverordnung kann von der Testpflicht bei Kulturveranstaltungen, in der Innengastronomie und beim Trainingsbetrieb des organisierten Sports im geschlossenen Raum abgesehen werden.

Das bedeutet insbesondere für Gastronomen in Dessau-Roßlau, so die Stadtverwaltung, dass sie frühestens ab dem 28. Juni ohne eine Testpflicht wieder Gäste in den Innenräumen empfangen dürfen. Dies wird zuvor per Verordnung der Stadt in Kraft gesetzt. (mz)