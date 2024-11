Roßlau/MZ. - Die Umstände ihrer Arbeit sind nicht vergleichbar, und doch sind sie beide Ärzte: Während Dr. Jürgen Moritz in seiner Praxis in der Roßlauer Hauptstraße Brüche, Schnittwunden und Gefäße operiert, oft nach Arbeits- oder Sportunfällen, kämpft sein Kollege in der Ukraine um das Überleben ukrainischer Soldaten. Der deutsche Arzt in dem osteuropäischen Land arbeitet 30 Kilometer von der Front entfernt und bildet Mediziner für Feldlazarette aus.

