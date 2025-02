Laubentsorgung als Problem Kein Ärger mehr ums Laub in Dessau-Roßlau? CDU fordert mehr kostenlose Laubsäcke für Einwohner

CDU-Stadtratsfraktion sieht in mehr kostenlosen Laubsäcken eine Lösung für Anliegerprobleme - und für den Fakt, dass es in Dessau-Roßlau immer weniger Biomüll gibt. Was die Stadt dazu sagt und was wissenschaftliche Untersuchungen ergeben haben.