Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee und der Berufsfeuerwehr haben am Sonnabendvormittag die Deichscharte am Schwedenwall entlang der L 133 zurückgebaut.

Kameraden der Feuerwehr bauen Deichscharte am Schwedenwall zurück - L133 bleibt gesperrt

Hochwasser in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee und der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau haben am Sonnabendvormittag die Deichscharte am Schwedenwall entlang der L 133 zurückgebaut. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Die fallenden Wasserstände an Elbe und Mulde der letzten Tage hätten den Rückbau ermöglicht.

Nach dem Rückbau wurden die einzelnen Elemente der Deichdurchfahrt verladen und wieder die Sicherungsbleche mit den Verschraubungen der Seiten- und Bodenplatten eingebaut. Insgesamt waren hier 18 Einsatzkräfte 90 Minuten im Einsatz.

Die Feuerwehr weist noch einmal darauf hin, dass mit dem Abbau der Deichscharte die Straße L 133 noch nicht freigegeben ist. Hier müsse in der nächsten Woche durch den Baulastträger erst eine Prüfung und eine Reinigung der Straße vor der Freigabe erfolgen.