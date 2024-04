Ein Mann mit einer „Pistole“ im Hosenbund hat am Freitagabend, 19. April, in Zerbst einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Auflösung folgte schnell.

Zerbst/MZ. - Ein Mann mit einer „Pistole“ im Hosenbund hat am Freitagabend, 19. April, in Zerbst einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld am Montag mitgeteilt. Zwei Jugendlicher hatten beobachtet, wie der Mann gegen 20.30 Uhr eine Lokalität in der Käsperstraße betreten hatte. Sie alarmierten die Polizei.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der Mann recht schnell ausfindig gemacht werden. Dieser erklärte, dass seine Tochter auf einem Volksfest eine Spielzeugpistole gewonnen hatte, die sie unbedingt mit in die Gaststätte nehmen wollte. In Gedanken habe er die „Waffe“ dann im Rückenbereich im Gürtel verstaut und so das Restaurant betreten. Nachdem sich die Polizei von der „Echtheit“ des Spielzeugs überzeugt hatte, war der Einsatz der etwas anderen Art auch schon beendet.