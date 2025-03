Was wird aus der „Zauberburg“ und dem „Baustein“?

Dessau/MZ. - Die erste Hürde ist genommen: Der Jugendhilfeausschuss sprach sich in seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich für die Umsetzung der Variante 2 und damit für die Teilsanierung des Hortes Zauberburg und der Freizeiteinrichtung Baustein am jetzigen Standort im Schochplan aus.