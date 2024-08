In Dessau-Roßlau sind die Hortplätze in einigen Stadtgebieten knapp. So erklärt das Jugenamt den Engpass.

Kristin Rogge und Niklas Reinke sind Eltern von Erstschülern in Kleinkühnau. Sie können seit Montagnachmittag aufatmen. An anderen Schulhorten gibt es noch keine Bestätigung für den angemeldeten Hortplatz der Erstklässler.

Dessau/MZ. - Das Jugendamt hat am Mittwoch Stellung zum Problem der fehlenden Hortplätze in Dessau-Roßlau genommen. Im Beitrag „Ärger statt Vorfreude“ in der Mittwoch-Ausgabe hatten Eltern von Erstklässlern aus Kleinkühnau und Waldersee auf die für sie belastende Situation aufmerksam gemacht und die Dekita dazu Stellung genommen. Das Jugendamt hatte bis zum Redaktionsschluss am Dienstag nicht geantwortet.