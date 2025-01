Erneut ist der jüdische Friedhof in Dessau antisemitisch beschmiert worden. Die Polizei ermittelt.

Jüdischer Friedhof in Dessau beschmiert - Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf

Nur einen Tag vor Gedenken an NS-Opfer

Dessau/MZ. - Antisemitische Attacke auf den Jüdischen Friedhof: Bislang unbekannte Täter haben vermutlich im Zeitraum zwischen Samstag, 25. Januar und Sonntag, 26. Januar eine Hinweistafel am Eingang des Friedhofes am Leipziger Tor beschmiert. Bemerkt worden war die Schmiererei am Sonntag um 4 Uhr morgens – einen Tag vor dem internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Buchstaben SS und SA sowie ein dritter Schriftzug mit „FLO“ auf das Schild geschmiert. Während SS und SA für paramilitärische Kampfgruppen im Dritten Reich stehen, gibt die Bedeutung des dritte Schriftzugs auch der Polizei Rätsel auf. Die Buchstaben sollen zehn Zentimeter hoch sein.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, da ein politischer Hintergrund vermutet wird. Nach der Spurensicherung entfernte die Polizei die Buchstaben vollständig.

Bereits vor einigen Jahren war die Platte, die auf den Eingang zum Friedhof hinweist, beschmiert worden.