Jubiläum für Handball-Tempel - Vor 60 Jahren wurde in Dessau eine Lagerhalle zur ZAB-Halle umgebaut

Roland Bissot und Gerd Fucke (l.) präsentieren die Schautafel, die an die Eröffnung der ZAB-Halle erinnert und im Technikmuseum zu sehen ist.

Dessau/MZ. - Ob heute so etwas, wie vor 60 Jahren in Dessau geschehen, noch einmal möglich wäre? Roland Bissot winkt ab. „Das, was damals möglich war, dem steht heute die Bürokratie entgegen“, stellt er ernüchtert fest.