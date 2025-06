Drei Tage lang verwandelt sich Dessaus Innenstadt am ersten Juli-Wochenende in eine Bühne für regionale Vereine, Künstler und Institutionen. Das Festgelände wurde verkleinert, die Sicherheitsmaßnahmen wurden vergrößert. Auf welches Programm sich Dessau-Roßlauer freuen können

Dessau/MZ. - Die Dessauer Innenstadt wird traditionell am ersten Juli-Wochenende, 4. bis 6. Juli, zur großen Bühne. Trotz kleinerem Festgebiet erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Familienangeboten, Vereinspräsentationen und kulinarischer Vielfalt zum diesjährigen Stadtfest.

Organisiert wird das Fest von den Stadtwerken Dessau-Roßlau gemeinsam mit dem Stadtmarketing und der Stadt. Zum offiziellen Auftakt wurde im Rahmen einer Presseveranstaltung das Programm für das Stadtfest vorgestellt und ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, der die gemeinsame Durchführung besiegelt.

Festareal für das Dessauer Stadtfest wurde verkleinert, die Sicherheitsmaßnahmen wurden vergrößert

Aufgrund neuer Sicherheitsanforderungen wurde das Veranstaltungskonzept überarbeitet. Poller und mobile Sperren sichern das Festareal, Zufahrten sind ausschließlich für Einsatzkräfte passierbar. „Die Besucher müssen sich auch sicher fühlen“, betont Dino Höll, Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau. Aus diesen Gründen wurde das Festgebiet kompakter gestaltet.

Hauptveranstaltungsorte sind der Marktplatz mit der Stadtwerke-Arena, die beiden Rathausinnenhöfe, die Ratsgasse, die Zerbster Straße, die Mühleninsel sowie das Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche.

Der Eintritt ist frei. Rund um die Friedensglocke lockt die „Bunte Meile“ mit Essensständen, während die Mühleninsel mit einem Rummelangebot, Fahrgeschäften und einem Riesenrad für Unterhaltung sorgt. Geöffnet ist der Rummel täglich von 11 bis 0.30 Uhr. Musikalischer Mittelpunkt ist die Stadtwerke-Bühne auf dem Marktplatz. Am Freitag eröffnet die Band Young Province, bevor die Partyshow Venga Venga mit Hits der 90er- und 2000er-Jahre für Stimmung sorgt.

Der Samstag startet mit Familienprogramm wie der Kika-Löwenzahnshow sowie Auftritten lokaler Tanz- und Sportvereine. Am Abend folgen Just Older, Christoph Sakwerda sowie der Popmusiker Joris. Den Abschluss des Abends bildet ein großes Feuerwerk über der Innenstadt.

Am Sonntag übernimmt der Schlagergarten die Bühne – mit dem Duo Spielberg und der Popschlagersängerin Nicole, bekannt durch ihren ESC-Siegertitel „Ein bisschen Frieden“. Zahlreiche Vereine gestalten das Programm mit – darunter der Sunshine Verein, der Roßlauer Karnevalverein, der Mitteldeutsche Carneval Club Dessau sowie Crazy Boots vom ESV Lok Dessau. Viele Beiträge beruhen auf ehrenamtlichem Engagement und tragen zur Vielfalt des Programms bei. Am Samstag verwandelt sich die Zerbster Straße ab dem Eiscafé Adam in eine Blaulichtmeile, auf der Feuerwehr, THW, Polizei, Bundeswehr und DRK ihre Arbeit vorstellen.

In der Ratsgasse präsentiert der Stadtsportbund Dessau-Roßlau unter dem Motto „Sport verbindet“ regionale Sportvereine mit Mitmachaktionen. Führungen durch das Mitteldeutsche Theater in der Marienkirche und den Turm der Kirche runden das Angebot kulturell ab. Die Führungen finden jeweils um 15, 16 und 17 Uhr statt.

Zusätzlich öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr viele Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Zum Stadtfest passt die Dessauer Verkehrs GmbH ihren Nahverkehr an und ergänzt das Angebot um zusätzliche Spätverbindungen. Informationen dazu sind online verfügbar. Während des Festes bleiben die Zerbster Straße bis zur Einfahrt ins Rathaus-Center sowie die Schlossstraße gesperrt.

„Das Stadtfest ist nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch Ausdruck des bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt“, so Oberbürgermeister Dr. Robert Reck. Dino Höll zeigt sich optimistisch: „Wir haben die Lieferbestätigung für gutes Wetter erhalten“, sagt er augenzwinkernd.

Weitere Informationen gibt es unter www.dessfest.de und www.dvv-dessau.de/stadtfest2025.