Würde so vermutlich nicht mehr genehmigt werden: Ein Fest vor der Johanniskirche im vergangenen Jahr. Über den Bürgersteig hätten Attentäter eine kaum blockierte Zufahrt gehabt.

Dessau-Roßlau/MZ. - Dessau-Roßlaus Polizeirevierleiter Marcus Benedix geht davon aus, dass der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt Ende vergangenen Jahres Auswirkungen auf alle öffentlichen Veranstaltungen in Dessau-Roßlau in diesem Jahr haben wird. „Nach dem Anschlag hat sich der Aufwand für die Sicherheitsplanung deutlich erhöht. Das gilt für alle Veranstaltungen“, sagte Benedix der MZ. Insbesondere die Sorge vor Attacken mit Fahrzeugen, die in Menschenmengen rasen, beschäftigt die Sicherheitsbehörden.