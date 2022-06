Jörg Bernstein (FDP): Stimme der mündigen Bürger

Weltbeste Bildung braucht weltbeste Lehrer“, sagt Jörg Bernstein. Der 55-jährige Dessau-Roßlauer weiß, wovon er spricht. Bernstein ist selber Lehrer, unterrichtet am Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ und das mit Leib und Seele. Dennoch, der Mann, der erst vor vier Jahren Mitglied der FDP wurde, mittlerweile Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Dessau-Roßlau ist, Mitglied im Ortschaftsrat Kochstedt sowie Mitglied im Stadtrat, will mehr bewirken. Er ist Direktkandidat und setzt auf Listenplatz 6 seiner Partei zum Sprung in den Landtag an.

