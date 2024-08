JSpG-Handballer Leon Merten, Biber-Akademie-Leiter Vanja Radic, Christoph Wessel (Referatsleiter Sportförderung), Timo Triepel und Nachwuchshandballer Jan-Ole Trallo (v.l.) beim Pressgespräch in der Anhalt Arena zur Premiere des Beaver Cups in Dessau-Roßlau.

Dessau/MZ. - Seine Premiere feiert der Beaver-Cup vom 30. August bis zum 1. September in Dessau-Roßlau. Bei diesem hochkarätigen internationalen Turnier für Nachwuchshandballer der Altersklassen U15 und U17 messen Teams von zwölf renommierten Vereinen aus acht Nationen ihre Kräfte.

„Die Idee, ein solches Turnier zu veranstalten, hatten wir bereits bei der Gründung unseres Vereins vor zwei Jahren, nun ist der Biber erwachsen geworden“, erzählte Vanja Radic bei der Vorstellung des Projekts in dieser Woche. Der Leiter der Biber-Akademie ist voller Vorfreude auf die Veranstaltungspremiere. „Mit unserem Verein konnten wir bereits viel bewegen“, so Radic weiter. „Nun erfolgt der nächste Schritt. Es kommt ein Handballturnier hinzu, das es so in der Region noch nicht gegeben hat. Zu den Teilnehmern gehören Vereine aus Europa, die für ihre exzellente Jugendarbeit bekannt sind.“

Rund 350 Talente werden zur Premiere des Beaver-Cups in der Bauhausstadt erwartet. Mit ihren U15- beziehungsweise U17-Mannschaften nehmen der RK Celje aus Slowenien, H71 Torshavn von den Färöer-Inseln, SKF Wisla Plock aus Polen, die SG Pilatus aus der Schweiz, Lugi HF aus Schweden, Selestat AHB aus Frankreich sowie Fivers WAR Margareten aus Österreich teil. Aus Deutschland gehen der Nachwuchs des HC Empor Rostock, die SG Pforzheim-Eutingen, die Mittelhessen Youngsters (Hüttenberg/Wetzlar), der Bergische HC sowie die gastgebende Jugendspielgemeinschaft Kühnau/DRHV06 ins Rennen.

„Die Planungen für das Turnier laufen schon seit geraumer Zeit“, berichtete Radic. „Sie sind weitgehend abgeschlossen. Die Hotelkapazitäten sind gesichert, die Anhalt-Arena und die Elbe-Rossel-Halle sind auch dank der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung für das Turnier startklar.“

Seit wenigen Tagen ist ebenfalls die Frage des Transfers von Teams und Zuschauern beantwortet. Mit Unterstützung der Dessauer Stadtwerke fahren Busse während des Turniers im Pendelverkehr zwischen beiden Wettkampfstätten hin und her.

Der Wettbewerb beginnt am Freitag, 30. August, um 16 Uhr. Gespielt wird zunächst in beiden Altersklassen jeweils in zwei Fünfer-Gruppen. Die offizielle Eröffnung findet nach dem Testspiel der Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV gegen die HG 85 Köthen am 30. August in der Anhalt-Arena statt.

Ein langer Nachwuchsturniertag wird der Samstag. Von 8.30 Uhr bis gegen 21 Uhr finden in beiden Wettkampfhallen die weiteren Gruppenduelle statt. Die Platzierungsspiele, die Vorschlussrundenbegegnungen sowie die Finals werden am Sonntag ebenfalls ab 8.30 Uhr ausgetragen. Die Endspiele finden allesamt in der Anhalt-Arena statt. Bis 16.30 Uhr werden die Turniersieger der Premieren des Beaver Cups in beiden Altersklassen ermittelt sein.

Die drei Erstplatzierten können sich auf spezielle, formschöne Pokale freuen. Die wurden nach einer Zeichnung von Mario Stieber vom Designer Mathias Jüsche gestaltet. Derzeit werden sie von einheimischen Unternehmen hergestellt. Die Trophäen sollen rechtzeitig vor dem Turnier fertig sein.

Ungeduldig warten die jungen Handballer der JSpG Kühnau/DRHV 06 auf die erstmalige Möglichkeit, sich mit den erfolgreichsten Nachwuchsprojekten aus Europa messen zu können. Derartig hochkarätige Vergleiche sind bisher eher selten. Die Talente des Gastgebers sind guter Dinge, eine erfolgreiche Rolle beim Beaver Cup spielen zu können.

Der Beaver Cup soll den Nachwuchsleistungssport noch mehr in der Region Anhalt verankern

„Das Turnier soll den Nachwuchsleistungssport noch mehr in der Region verankern“, so Radic. „Es soll möglichst viele junge Menschen unserer Stadt und der Region zum Sporttreiben allgemein beflügeln.“ Aus diesem Grund haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt. Sie sollen sich bestenfalls von den Handballtalenten inspirieren lassen.

Alle Informationen rund um den Beaver-Cup und die jeweiligen Spielpläne gibt es unter www.biber-akademie.de.