Inspiration holen und kaufen - Verein lädt zu Kreativmarkt auf die Wasserburg Roßlau

Rosslau/MZ - Kreative Menschen aus Roßlau und Umgebung laden am Wochenende, 7. und 8. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr auf die Wasserburg zur Kreativwerkstatt mit Verkaufsausstellung ein. Zu sehen und zu bestaunen gibt es wieder Filz- und Klöppelarbeiten, Steinfiguren, Dekoartikel, Strickwaren, Körbe, Taschen sowie Keramiken, Grafik und Malerei.

Neben angestammten Ausstellern stellen auch neue ihre Tische auf Am Schloßgarten 18b und bieten handgepresste Öle und Imkerhonig an. So bietet die Werkstatt gleichermaßen Inspirationen zum Selbermachen als auch Gelegenheit zum Sofort-Erwerb. Besondere Hingucker sind technisch-ästhetische „Steampunk-Arbeiten“ von Wilfried Mühlisch, die moderne, futuristische Arbeiten mit Mitteln und Materialien des viktorianischen Zeitalters verknüpfen.

Neben dem Werkstatt- und Markttreiben wartet auch ein kleines Begleitprogramm auf die Besucher. So tritt am Samstag um 14.30 Uhr die Tanzgruppe der Ersten Großen Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot auf und wird um 16 Uhr bei einer Führung etwas zur Geschichte der Burg beitragen. An beiden Tagen erklingt Straßenmusik und können Kinder basteln.

Eintritt ist frei, eine kleine Spende ist willkommen sowie das Tragen einer Maske erwünscht.