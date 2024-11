Der Handel in der Dessauer Innenstadt öffnet am ersten Adventssonntag, dem 1. Dezember, vielerorts. Auch das Rathaus-Center hat geöffnet. Ein Sapziergang lohnt sich wegen hell erleuchteten und dekorierten Schaufenstern.

Innenstadthändler in Dessau öffnen am Sonntag, Schaufenster zeigen Märchen und funkeln

Dessau/MZ. - Die Händler in der Dessauer Innenstadt bereiten sich auf das wichtigste Geschäft des Jahres vor: das 1. Adventswochenende. Zu keinem anderen Zeitpunkt wird so viel Geld verdient wie in der Vorweihnachtszeit, wenn die Kunden die Geschenke kaufen.

Dessau-Roßlauer und Gäste haben viele Möglichkeiten, Zeit in der City zu verbringen. Der Weihnachtsmarkt hat geöffnet und am Samstag wird viel Andrang in den Geschäften erwartet. Ab 16 Uhr am Samstag werden die „Funkel-Fenster“ eröffnet. In neun Geschäften sind liebevoll Märchenszenen mit Figuren nachgebaut und hell erleuchtet. An zehn weiteren Standorten gibt es Tafeln mit Märchen-Geschichten. Wie Tina John von der Neustadt-Agentur sagt, sind die Fenster immer von 13 bis 22 Uhr beleuchtet, aber auch außerhalb dieser Zeit einen Besuch wert. „So kann man das Bummeln und Märchen-Anschauen mit einem Einkauf verbinden“, sagt John. Die Funkel-Fenster sind noch bis zum 25. Januar zu sehen.

Wer es am Samstag nicht in die Innenstadt schafft, hat auch am Sonntag Gelegenheit, shoppen zu gehen. Sowohl das Rathauscenter als auch mehrere Händler rund um die Johannisstraße, die Ratsgasse und die Zerbster Straße öffnen ihre Läden.

Im Rathauscenter spielt zwischen 12 und 13 Uhr sowie zwischen 14 und 14.45 Uhr das Zwickauer Jugendblasorchester, von 12 bis 18 Uhr verteilt ein Weihnachtsmann Süßigkeiten und um 13, um 15 und um 16.45 Uhr zeigt ein Stelzen-Duo sein Können. Während dieser Zeit werden außerdem 1.000 Adventskalender, so lange der Vorrat reicht, verschenkt. Um 16.45 Uhr wird außerdem ein 1.000-Euro-Shoppinggutschein verlost.

Hannes Wolf, Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft, sagt: „Das Weihnachtsgeschäft ist eine herausragende Zeit für die Händler. Jeder zusätzliche Verkaufstag ist willkommen.“ Kritikern entgegnete er, kein Laden werde gezwungen, sonntags zu öffnen und kein Mitarbeiter, sonntags zu arbeiten.