Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Juli, wird in Dessau das Stadtfest gefeiert. Neben vielen Konzerten haben sich auch die Händler in der Innenstadt einiges einfallen lasssen.

Dessau-Rosslau/MZ/SB/HTH. - Zum Stadtfest am Wochenende lädt die Stadt Dessau-Roßlau zu einem verkaufsoffenen Sonntag in die Dessauer Innenstadt. Die Geschäfte haben am 6. Juli von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Nicht nur das Rathauscenter lockt in die Innenstadt, auch mehrere Geschäfte in der Zerbster Straße, der Hobuschgasse und der Johannisstraße.

Modenschauen und mehr

Im Rathauscenter können sich die Besucher auch auf ein abwechslungsreiches Programm in der Mall freuen, kündigt Centerchef Hans-Jörg Bliesener an. So präsentiert sich die Revuetanzgruppe „Showtime“ jeweils zur vollen Stunde von 13 bis 17 Uhr auf der Centerbühne. Nach jedem Showtanz gehört „Juliman“ die Bühne. Mit 14 Jahren ist er der jüngste Zauber-Künstler Thüringens.

Auch die Revuetanzgruppe „Showtime“ macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit. Foto: Showtime

Eine „mobile“ Bademodenschau findet von 13.30 bis 17.30 Uhr jeweils zur halben Stunden vor einem der Shops statt, die im Rathaus-Center Bademode anbieten. Vor jeder Modenschau soll eine 15-minütige Brasil-Samba-Show für Stimmung sorgen. Für ein besonderes Foto-Erlebnis sind die „Los Lachos“ zu Gast. In urlaubsgleichen Beach-Ambiente dürfen sich große und kleine Besucher fotografieren lassen und die Bilder per Sofort-Ausdruck gleich mitnehmen, gratis natürlich.

Auch in der Zerbster Straße wird zur Modenschau eingeladen, informiert die Neustadtagentur. Sie startet 15.15 Uhr vor der Boutique Kaseee. Zu Mitmach-Workshops laden Doreens kreative Schneiderei und baran art home ein. Eine Mischung aus Musik, Wein und gemütlicher Atmosphäre gibt es bei Angelikas Weinladen. In der Johannisstraße ist auch die Bar „fein.herb“ dabei. Wer dort hin schlendert kommt auch an anderen geöffneten Läden vorbei.

Zum verkaufsoffenen Sonntag kündigt das Rathaus-Center die Verlosung eines 1.000-Euro-Gutscheins an. Alle Besucher ab 18 Jahre, die sich beteiligten, haben die Chance um 17 Uhr als Gewinner gezogen zu werden.

Parkhaus länger offen

Als Angebot für die Besucher des Stadtfestes erweitert das Rathaus-Center die Öffnungszeiten des Parkhauses: Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Juli, ist es bis 0.30 Uhr offen; Sonntag, 6. Juli, von 11 bis 19 Uhr.

Das Stadtfest in Dessau wird am Freitag, 19 Uhr, offiziell eröffnet. Anschließend steht „Young Province“ auf der Bühne auf dem Markt. Nach einem Warm-Up mit einem DJ-Team folgt um 21.30 Uhr die „Venga Venga 90er & 2000er Partyshow“, die bis 0.30 Uhr dauert.