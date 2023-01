Polizei alarmiert In Waldgebiet bei Zerbst - Spaziergänger findet Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg

In einem Waldgebiet nahe derOrtslage Tochheim bei Zerbst hat am am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Spaziergänger eine Granate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde eingeschaltet.