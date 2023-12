Besondere Lebensgeschichte In Indien sehr verehrt - Religionsforscher Max Müller wurde vor 200 Jahren in Dessau geboren

Der Religionswissenschaftler Friedrich Max Müller wurde am 6. Dezember vor 200 Jahren in Dessau geboren. Der Oxford-Professor ist in Indien sehr bekannt, obwohl er nie dort war. Auch in Dessau erinnert nicht viel an ihn.