Dessau/MZ. - Ein in Dessau vermisster 15-Jähriger ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei ist der Jugendliche am Sonnabend, 12. Juli, gegen 18.30 Uhr selbständig zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Er ist wohlauf. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Der Junge war am Freitag, 11 Juli, letztmalig gegen 23.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Dessauer Turmstraße gesehen worden und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Am Sonnabendmittag hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.