Der Jugendhilfeausschuss stellte auf Sondersitzung am Dienstag die Weichen für die Weiterführung ab 1. August bis 2028. Alle 24 Schulstandorte haben einen sozialen Betreuer.

In Dessau-Roßlau steht die Schulsozialarbeit auf „Grün“

Soziale Betreuung in den Schulen

Die Musikprojekte der Schulsozialarbeiter in den Ferien haben Tradition. Hier probt die Instrumentalgruppe, auch getanzt und gesungen wird.

Dessau/MZ. - Diese Nachricht des Jugendamtsleiters dürfte in den Schulen für große Erleichterung sorgen. Denn seit Dienstagnachmittag steht fest, dass die Schulsozialarbeit an den Dessau-Roßlauer Schulen ab 1. August wie gehabt weitergeführt werden kann. Der Jugendhilfeausschuss hat dafür in einer Sondersitzung den Weg geebnet. Christian Deckert wird die Schulen im Telefonat darüber informieren und den zeitnahen Bewilligungsbescheid ankündigen.