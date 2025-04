Der SC Magdeburg steht im Viertelfinale der Champions League. Am Mittwochabend gewann das Team in Dessau auch das Rückspiel gegen Dinamo Bukarest.

In ausverkaufter Anhalt-Arena in Dessau: SC Magdeburg gelingt sicherer Sieg gegen Bukarest

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Handballer des SC Magdeburg um Gisli Kristjánsson haben am Mittwochabend in der ausverkauften Dessauer Anhalt Arena das Champions-League-Rückspiel gegen Dinamo Bukarest mit 35:29 gewonnen.

Das Team aus der Landeshauptstadt steht damit im Viertelfinale der Champions League und ist noch einen Schritt vom Final Four in Köln entfernt. Schon das Hinspiel in Bukarest hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert 30:26 gewonnen. Nächster Gegner ist nun Ungarns Meister Veszprem. Das Hinspiel findet am 23. oder 24. April in Magdeburg statt.

Vor 2.700 Zuschauern in Dessau war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern erfolgreichster Magdeburger Torschütze. Der SCM hatte das Spiel von Beginn an dominiert und schon zur Halbzeit mit 21:10 vorn gelegen. In der zweiten Halbzeit ließ man es etwas ruhiger angehen.

Magdeburg hatte für das Spiel nach Dessau ausweichen müssen, weil die heimische Getec-Arena in dieser Woche von der Show „Holiday on Ice“ blockiert ist. Experten schätzen, dass der SCM durch die geringere Zuschauerkapazität in Dessau und durch die Umzugskosten etwa 70.000 Euro weniger eingenommen hat.