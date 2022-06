Impfpflicht ab Mittwoch: Was mit dem Stichtag in Dessau-Roßlauer Einrichtungen konkret passiert

Wer in der Pflege arbeitet, muss ab dem 16. März geimpft sein.

Dessau-Rosslau/MZ - Am morgigen Mittwoch tritt für alle Beschäftigten im medizinischen Sektor die seit langem diskutierte Corona-Impfpflicht in Kraft. Auf Mediziner, Pflegekräfte, Therapeuten und Arzthelfer, die weder gegen Covid-19 geimpft sind, noch als genesen gelten und auch keine medizinischen Gründe für den fehlenden Impfschutz vorweisen können, kommen mit diesem Datum also nun schlimmstenfalls Betretungs- und Beschäftigungsverbote zu.