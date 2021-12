Im Zug nach Dessau - 46-Jähriger transportiert fünf Kilo Marihuana in 60-Liter-Kanister

Eine Polizeistreife wurde am Sonnabend auf den Mann aufmerksan. Es folgten eine Kontrolle und eine Wohnungsdurchsuchung in Magdeburg.

Dessau/Magdeburg/MZ/OML - Wenig unauffällig hat sich ein Drogenkurier am Samstag in einem Regionalexpress verhalten. Der 46-Jährige hatte ein Fahrrad dabei, auf dessen Gepäckträger ein 60-Liter-Kanister befestigt war.

Dumm für ihn: Eine Polizeistreife, die in dem Zug von Magdeburg in Richtung Dessau unterwegs war, nahm einen ganz speziellen Geruch beim Vorbeigehen war. Die Beamten ließen ihn den Kanister öffnen und fanden, was sie vermuteten: Marihuana, gleich fünf Kilogramm. Außerdem hatte der Mann 2.000 Euro dabei.

Grund genug für die Beamten, den Fahrgast festzunehmen und ihn an die Polizei in Dessau zu übergeben. Im weiteren Verlauf wurde im Zuge der Ermittlungen die Wohnung des Mannes in Magdeburg durchsucht. Auch hier wurde die Polizei wieder fündig. Dabei stellten die Ermittler weitere Drogen, darunter mehrere hundert Gramm Marihuana und eine geringe Menge Haschisch sowie Betäubungsmittelutensilien sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann anschließend entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Drogen in nicht geringen Mengen wurde dennoch gegen ihn eingeleitet.

Gegen eine 34-jährige Frau, die sich zum Zeitpunkt der Wohnungsdurchsuchung in den Räumlichkeiten des Beschuldigten aufhielt, wurden gesonderte Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Bei ihr wurde ein Joint aufgefunden.