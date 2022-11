Im Vorderen Tiergarten in Dessau - Unbekannte brechen abgestelltes Wohnmobil auf

Der Einbruch in Dessau wurde am Sonnabend gegen 15 Uhr festgestellt.

Dessau/MZ - Unbekannte haben den Wohnanhänger eines 65-Jährigen aufgebrochen, der am Samstag, 12. November, im Bereich des Vorderen Tiergartens in Dessau abgestellt war. Der Eigentümer stellte den Schaden am Samstag, 19. November, gegen 15 Uhr fest.

Die Diebe durchwühlten den gesamten Wohnraum und entwendeten unter anderem Bekleidung, einen Akkuschrauber und alkoholische Getränke.Der Sachschaden wurde mit circa 500 Euro, der Stehlschaden mit circa 300 Euro angegeben.