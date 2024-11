Im Quartier Am Leipziger Tor hat sich viel getan

Dessau/MZ. - Sylvia Watzek hat viel richtig gemacht als Quartiersmanagerin Am Leipziger Tor, wie das durchweg positive Feedback der Teilnehmer des Quartiersgespräches am Dienstagabend in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes verdeutlichte. Wimpelkettenfest, Nachbarschaftsaktionen, World clean up Day, Sommerferienangebote, Stadtteilzeitung, Nachbarschaftsfrühstücke haben das Leben im Quartier bereichert und die Menschen, die dort wohnen, zusammengeführt.

