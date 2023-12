Feuerwerk über Dessau Hunderte auf der Alten Landebahn - Dessauer Pyrotechniker gibt Vorgeschmack auf Silvester

Der Ex-Dessauer Christian Knauer betreibt seit zehn Jahren das Unternehmen Vision of Pyrotechnics im Westerwald. Zum fünften Mal in Folge hat er am Freitagabend zum Vorschießen auf die Alte Landebahn bei Alten eingeladen. Hunderte Menschen gucken zu.