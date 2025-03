Dessau/MZ. - In Dessau läuft seit dem frühen Dienstagabend, 4. März, eine groß angelegte Suche nach einem vermissten 15-jährigen Jugendlichen. Am Abend kreiste immer wieder ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet, vor allem im Bereich Nord, dazu kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Bislang vergeblich.

Das ist der vermisste 15-Jährige. (Foto: Polizei)

Kurz vor 22 Uhr hat die Polizei deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht. Der 15-Jährige war tagsüber zur Schule gegangen und sollte gegen 15 Uhr zu Hause sein. Dort traf er nicht ein.

Der Jugendliche trägt vermutlich eine schwarz-weiße Jacke, einen grau schwarzen Pullover, eine weite Jeanshose und weiße Turnschue, dazu einen schwarz-grauen Rucksack. Er ist etwa 1,70 Meter groß, von hagerer Statur, trägt schwarze kurze Haare und eine schwarz-weiße Brille. Er ist asiatischen Phänotyps.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.