Hubschrauber in der Luft - Suche nach vermisster 80-Jähriger geht in Dessau weiter

Dessau-Rosslau/MZ - Die Polizei hat eine seit Samstag vermisste 80-Jährige aus Dessau-Roßlau trotz verstärkter Fahndungs- und Suchmaßnahmen noch immer nicht gefunden. „Die Suche nach der Vermissten wird mit Hochdruck geführt“, versicherte Johannes Braun, Sprecher der Polizeiinspektion Dessau auf Nachfrage.

Am Mittwoch waren auch Einsatzbeamte des hiesigen Polizeireviers mit Dienstfahrrädern im Bereich der Elbwiesen unterwegs, um im Zusammenwirken mit dem Hubschrauber flächendeckend auch unwegsames Gelände zu überprüfen, sagte Braun.

Die 80-Jährige hatte am vergangenen Samstag gegen 18.30 Uhr in Pantoletten und Bademantel eine medizinische Einrichtung im Stadtteil Alten verlassen und war dann nicht wieder gesehen worden. In der Folge suchte die Polizei am Sonntag per Hubschrauber. Am Montag wurde die Suche mit Unterstützung der Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Vockerode fortgesetzt. Außerdem suchte die Polizei nach Zeugen, die die Frau gesehen haben könnten. Alle Maßnahmen blieben ohne Ergebnis.

Obwohl die Vermisste auffällig gekleidet mit weißem Bademantel und Pantoletten durchaus hätte auffallen können. Sie ist 1,50 Meter groß und hat kurze, graue Haare.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.