Ein 27-jähriger Gast in einem Dessauer Hotel hat am Freitag schriftlich Anzeige wegen Betrugs erstattet.

Hotelgast stellt in Dessau Betrugsanzeige: Expressüberweisung von Käufer von Kamera und iPad bleibt aus

Dessau/MZ. - Ein 27-jähriger Gast in einem Dessauer Hotel hat am Freitag schriftlich Anzeige wegen Betrugs erstattet. Nach seinen Angaben hatte er sich am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr mit einem 49- jährigen Interessenten getroffen, der Technik für einen Betrag von 3.000 Euro käuflich erwerben wollte. Beide einigten sich über die Ware und den Preis.

Die entsprechende Summe sollte per Expressüberweisung beglichen werden. Eine solche Zahlung ist auf dem Konto des Verkäufers jedoch nicht eingegangen. Bei der entwendeten Ware handelt es sich um eine Sony-Kamera im Wert von 1.200 Euro und ein iPad für etwa 330 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.