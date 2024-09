In Meinsdorf wurden verschiedene Feuerwehren zu einem brennenden Holzpolter gerufen. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Holzpolter brennt in Meinsdorf - Feuerwehr kann Waldbrand verhindern

Einsatz bis in die Nacht

In Meinsdorf brannte ein Holzstapel.

Meinsdorf/MZ - Zu einem Brand nahe der Meinsdorfer Bergstraße sind am Montagabend gegen 20 Uhr mehrere Feuerwehren der Stadt alarmiert worden. An einem Waldweg brannten gefällte Baumstämme. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen nach Information der Einsatzleitstelle etwa 30 Baumstämme in Vollbrand.

Der flammende Holzstapel wurde gemeinsam von Kräften der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks THW gelöscht. Durch deren schnelles Eingreifen konnte der Brand eingedämmt und ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden. Gegen 22 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand als gelöscht. Um alle Glutnester zu liquidieren, sind 6.000 Liter Wasser verbraucht worden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Meinsdorf, Roßlau, Mühlstedt und die Löschgruppe Streetz. Insgesamt waren insgesamt 42 Einsatzkräfte und neun Fahrzeugen beteiligt, bilanziert Marco Bart, Sachgebietsleiter Zivil- und Katastrophenschutz