Holzpolter bei Meinsdorf steht in Brand - Feuerwehr muss löschen

Erneut Brand in Waldgebiet

Dessau-Roßlau/MZ/LZ. - Zu einem beginnenden Waldbrand sind die Feuerwehren am Montag, 26. Mai, gegen 18.30 Uhr in einem Waldstück an der K1255 bei Meinsdorf gerufen worden. Vor Ort brannten aufgeschichtete Äste auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern. Der Brand konnte innerhalb von 30 Minuten mit rund 6.500 Litern Wasser abgelöscht werden. Dafür kamen zwei Rohre zum Einsatz.

Für die abschließende Restablöschung nutzten die Feuewehrleute ein spezielles Netzmittel, welches dabei hilft, das Wasser besser in das brennende Material eindringen zu lassen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten kontrollierten die Einsatzkräfte die Stelle mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester auszuschließen. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

An dem Waldbrand waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau, Meinsdorf und die Löschgruppe Streetz mit insgesamt 33 Einsatzkräften und acht Einsatzfahrzeugen im Einsatz.