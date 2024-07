Dessau/MZ. - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmorgen an der so genannten Kino-Kreuzung in Nähe vom Hauptbahnhof und Busbahnhof gekommen. Eine von der Antoinettenstraße kommende 43-jährige Fordfahrerin wollte nach links in die Wolfgangstraße abbiegen.

Dabei kollidierte ihr Auto mit dem entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer eine 23-jährige Frau saß. Wie die Polizei informierte, wurden die beiden Fahrerinnen beim Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 21.000 Euro. Die Feuerwehr reinigte anschließend die Unfallstelle. Währenddessen war die Kreuzung am Fuße der Bahnhofsbrücke zeitweise gesperrt.