Ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro ist am Wochenende bei einem Brand an einer Tankstelle in der Helmut-Kohl-Straße entstanden.

Hoher Sachschaden bei Feuer in Dessau: Waschbox brennt an einer Tankstelle im Süden der Stadt aus

Dessau/MZ. - Ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro ist bei einem Brand an einer Tankstelle in der Helmut-Kohl-Straße entstanden. Das hat die Polizei aus Dessau-Roßlau mitgeteilt. Das Feuer sei am Sonnabend, 21. September, gegen 16 Uhr in einer Waschbox ausgebrochen.

Durch die Berufsfeuerwehr Dessau konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert und der Brand gelöscht werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.