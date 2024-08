Der Anhänger eines Autos hat am Freitag, 23. August, in Dessau hohen Sachschaden verursacht.

Dessau/MZ. - Der Anhänger eines Autos hat am Freitag, 23. August, in Dessau hohen Sachschaden verursacht. Das hat die Polizei Dessau am Sonnabend mitgeteilt. Der „Unfall“ ereignete sich gegen 15.10 Uhr Am Pollingpark.

Dort hatte der 75-jährige Fahrer eines Mercedes die Straße Am Pollingspark befahren, als sich plötzlich sein Anhänger löste. Dieser kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Mercedes eines 29-Jährigen und dem BMW eines 51-Jährigen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 13.200 Euro.